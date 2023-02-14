В Нью-Йорке водитель грузовика совершил наезд на пешеходов: ранены 8 человек
В нью-йоркском Бруклине восемь человек, среди которых полицейский, оказались в больнице в результате наезда грузовика
Об этом сообщает The New York Times.
Двое из восьми раненых находятся в критическом состоянии.
Водителя грузовика U-Haul, промчавшегося по улицам, сбивая людей, задержала полиция.
Стражи порядка выясняют причину действий 60-летнего подозреваемого, однако террористические мотивы уже исключили.
Сын задержанного рассказал СМИ, что редко общался с отцом, проживавшим в Лас-Вегасе. По его словам, у него было психическое заболевание и при этом отказывалось принимать лекарства.
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