В Нью-Йорке водитель грузовика совершил наезд на пешеходов: ранены 8 человек

Об этом сообщает The New York Times.

Двое из восьми раненых находятся в критическом состоянии.

Водителя грузовика U-Haul, промчавшегося по улицам, сбивая людей, задержала полиция.

Стражи порядка выясняют причину действий 60-летнего подозреваемого, однако террористические мотивы уже исключили.

Сын задержанного рассказал СМИ, что редко общался с отцом, проживавшим в Лас-Вегасе. По его словам, у него было психическое заболевание и при этом отказывалось принимать лекарства.