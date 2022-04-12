В Нью-Йорке в утренний час пик произошла стрельба в метро, пострадали 13 человек, источники CNN говорят о погибших

Об этом сообщает CNN .

Служба спасения Нью-Йорка получила вызов на станцию метро 36th Street в Бруклине около 8:30 из-за задымления. На станции были обнаружены несколько застреленных людей и предметы, похожие на взрывные устройства.

По словам высокопоставленного представителя полиции, по предварительным данным, пять человек застрелили, а на станции взорвали дымовое устройство. Другой источник также сообщил, что один человек находится в тяжелом состоянии.

В полиции заявили, что злоумышленник, который, вероятно, был в противогазе и оранжевом строительном жилете, скрылся с места происшествия.

В общей сложности, по предварительной информации полиции, в результате нападения пострадали 13 человек.

Официальной информации о погибших пока нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb