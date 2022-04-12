В Нью-Йорке в утренний час пик произошла стрельба в метро, пострадали 13 человек, источники CNN говорят о погибших
В результате стрельбы нью-йоркском метро в Бруклине были ранены по меньшей мере 13 человек, источники сообщают о погибших
Об этом сообщает CNN .
Служба спасения Нью-Йорка получила вызов на станцию метро 36th Street в Бруклине около 8:30 из-за задымления. На станции были обнаружены несколько застреленных людей и предметы, похожие на взрывные устройства.
По словам высокопоставленного представителя полиции, по предварительным данным, пять человек застрелили, а на станции взорвали дымовое устройство. Другой источник также сообщил, что один человек находится в тяжелом состоянии.
В полиции заявили, что злоумышленник, который, вероятно, был в противогазе и оранжевом строительном жилете, скрылся с места происшествия.
В общей сложности, по предварительной информации полиции, в результате нападения пострадали 13 человек.
Официальной информации о погибших пока нет.
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