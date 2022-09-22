В Нью-Йорке, в Карнеги-Холле, отметят 100-летие украинского Щедрика
В нью-йоркском Карнеги-Холле 4 декабря пройдут празднования, посвященные 100-летию украинского Щедрика
Об этом сообщает официальный сайт концертного зала.
"Украинский детский хор "Щедрик", Украинский хор "Думка" из Нью-Йорка и Украинский хор бандуристов Северной Америки исполнят "Carol of the Bells" (Щедрик), а также другие традиционные украинские рождественские песни и современные хоровые произведения, –отмечают в Карнеги-Холле. – Во второй половине программы хор Тринити Уолл-Стрит исполнит украинские произведения под влиянием английских традиций и американских композиторов, связанных с Украиной".
Кроме того, в завершение концерта состоится мировая премьера композитора Тревора Уэстона на слова известного украинского поэта Сергея Жадана.
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