В Нью-Йорке украинцы провели акцию "Война не закончилась"
В центре Нью-Йорка сотни украинцев провели акцию "Война не закончилась"
Об этом пишет Укринформ .
Активисты прошли по Бродвею - от 4 км. Таймс-сквер в парк Вашингтона. Один из организаторов происшествия Артур Згуров объяснил, что они стремятся напомнить миру, что война РФ против Украины продолжается.
"Война продолжается - мы не должны уставать повторять это, и все вместе мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы она закончилась", - добавил генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, отметив, что Украина не может отдать свои территории в обмен в мир.
Участником акции стал постоянный представитель Чехии при ООН Якуб Кулганек. Он отметил, что его страна полностью поддерживает Украину.
"Ведь украинцы борются не только за свою свободу, но и за нас. Поэтому для Чехии эта поддержка так важна", - подчеркнул он.
Якуб Кулганек отметил, что чешские политики и общество единодушны по вопросу поддержки Украины.
"Мы не просто хотим, чтобы Украина победила – нам это нужно. Поэтому так активно помогаем в гуманитарной сфере и с снабжением оружием", - подчеркнул дипломат.
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