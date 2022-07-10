Об этом пишет Укринформ .

Активисты прошли по Бродвею - от 4 км. Таймс-сквер в парк Вашингтона. Один из организаторов происшествия Артур Згуров объяснил, что они стремятся напомнить миру, что война РФ против Украины продолжается.

"Война продолжается - мы не должны уставать повторять это, и все вместе мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы она закончилась", - добавил генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, отметив, что Украина не может отдать свои территории в обмен в мир.

Участником акции стал постоянный представитель Чехии при ООН Якуб Кулганек. Он отметил, что его страна полностью поддерживает Украину.

"Ведь украинцы борются не только за свою свободу, но и за нас. Поэтому для Чехии эта поддержка так важна", - подчеркнул он.

Якуб Кулганек отметил, что чешские политики и общество единодушны по вопросу поддержки Украины.

"Мы не просто хотим, чтобы Украина победила – нам это нужно. Поэтому так активно помогаем в гуманитарной сфере и с снабжением оружием", - подчеркнул дипломат.

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