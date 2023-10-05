В Нью-Йорке требуют добавить историческое объяснение ко всем памятникам, посвященным рабовладельцам
Активисты в Нью-Йорке представили законопроект, в котором требуют вести учет и добавить историческое объяснение всем памятникам, посвященным рабовладельцам
Об этом пишет The Art Newspaper .
Законопроект требует от города определения произведений публичного искусства, "изображающих людей, владевших рабами или получавших прямую экономическую выгоду от рабства".
Подобный законопроект уже выдвигали в 2018 году – он касался противоречивых памятников и их возможного демонтажа. Однако тогда это привело к перемещению только одного памятника - великой бронзовой статуи Джеймса Мариона Симса, гинеколога 19 века, исследовавшего тела темнокожих женщин без их согласия и анестезии.
Добавляя пояснительные таблички и исторический контекст к статуям деятелей, авторы законопроекта надеются создать образовательные возможности и доказательства нравственной ответственности.
Отмечается, что, несмотря на протесты Black Lives Matter 2020 года, многие городские памятники деятелям, связанным с колониализмом и рабством, остаются в публичном пространстве, включая 131-летнюю статую Христофора Колумба в центре Манхэттена.
"По сравнению с предыдущими усилиями этот законопроект добавляет контекст, где это необходимо. От Джорджа Вашингтона до Христофора Колумба, многие фигуры, занимающие наше публичное пространство, были как исторически важными, так и глубоко неправыми людьми", - комментирует автор законопроекта Шекар Кришнан.
"Я не думаю, что мы готовы снести статуи Джорджа Вашингтона как страна, и я с этим соглашаюсь. Люди могут быть способны как на большие вещи и большие результаты, так и на ужасные преступления против человечности одновременно. И мы живем с этими сложностями по сей день" , - добавила член совета законопроекта Сэнди Нерс.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.73Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное