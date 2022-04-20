В Нью-Йорке создали "Коалицию площади Свободы на Ист-Сайде" для предметной и материальной помощи Украине
В Нью-Йорке создали "Коалицию площади Свободы на Ист-Сайде", конечной целью которой является предметная и материальная поддержка Украины
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя Украинского конгрессового комитета Америки Андрея Добрянского.
По словам последнего, в городе объявили о создании "Коалиции площади Свободы на Ист-Сайде в Нью-Йорке".
"Это не только проявление солидарности с украинским народом в противостоянии агрессии России, но и предоставление предметной помощи и материальной поддержки, в том числе беженцам на период их временного пребывания в США", - комментирует Добрянский.
Стало известно, что презентация инициатив коалиции прошла на Мангеттене в парке Карла Шурца, где собрались десятки представителей украинской диаспоры.
В презентации приняли участие конгрессвумен Кэролин Мэлони. Она рассказала о своем законопроекте, запрещающем США вести бизнес с компаниями, работающими на территории РФ.
кроме того, на мероприятии присутствовали генеральный директор Американского еврейского комитета Дэвид Гаррис, известная нью-йоркская телеведущая Рита Косби, депутаты горсовета и должностные лица администрации Мангеттена.
Возглавил коалицию известный бизнесмен и филантроп Говард Тейч.
Кроме того, во время презентации выступили генконсул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов и генконсул Польши Адриан Кубицкий.
"К созданию и названию коалиции вдохновили слова Президента Украины, который в обращении к Европарламенту 1 марта после ракетного удара по площади Свободы в Харькове. [Зеленский - ред.] сказал: с сегодняшнего дня каждая площадь в каждом городе нашего государства, как бы она ни называлась, будет площадью Свободы. На Ист-Сайде Манхэттена мы тоже услышали его призыв", – поделился Добрянский.
Кроме того, отмечается, что Коалиция "Площади Свободы" на Ист-Сайде объединилась, чтобы поддержать инициативу по сбору средств и необходимых вещей для Украины и украинских беженцев.
Также во время мероприятия участники выразили поддержку чрезвычайной храбрости и стойкости духа украинского народа.
"Мы призываем всех внести свой вклад в облегчение страданий украинского народа и выступить с ним вместе", - заявили в коалиции.
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