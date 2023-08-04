Об этом информирует Xinhua .

Отмечают, что инцидент произошел около 11:12 восточнее станции Ямайка на 175-й улице и 95-й авеню в районе Квинс. Все восемь вагонов поезда сошли с рельсов. Причина этого пока неизвестна.

В результате схода поезда с рельсов пострадали 13 человек. Они получили некритические ранения ног и спины. Спасатели пересадили всех пассажиров поезда на спасательный поезд.

"Наш главный приоритет - обеспечить безопасность всех пассажиров и железнодорожников и как можно скорее восстановить движение поездов", - сказала губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул.