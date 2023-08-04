В Нью-Йорке с рельсов сошел поезд, 13 человек пострадали
В четверг, 3 августа, пассажирский поезд Long Island Rail Road направлялся в направлении Хэмпстеда, когда сошел с рельсов, в результате чего 13 человек получили ранения
Об этом информирует Xinhua .
Отмечают, что инцидент произошел около 11:12 восточнее станции Ямайка на 175-й улице и 95-й авеню в районе Квинс. Все восемь вагонов поезда сошли с рельсов. Причина этого пока неизвестна.
В результате схода поезда с рельсов пострадали 13 человек. Они получили некритические ранения ног и спины. Спасатели пересадили всех пассажиров поезда на спасательный поезд.
"Наш главный приоритет - обеспечить безопасность всех пассажиров и железнодорожников и как можно скорее восстановить движение поездов", - сказала губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул.
- 3 августа на западе Мексики пассажирский автобус съехал с шоссе в ущелье рано утром в четверг, в результате чего по меньшей мере 18 человек погибли.
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