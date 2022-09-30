Об этом сообщает The New York Times.

Полиция сообщила, что полицейские ответили на вызов 911 о вандализме на фасаде здания, расположенного на Восточной 91-й улице, недалеко от Пятой авеню, примерно в 1:30 ночи в пятницу, пишет издание.

"Не было видно ни слова, только широкие полосы красной краски расползались по фасаду первого этажа здания, закрывая окна и двойные двери. Но некоторые в социальных сетях и несколько проходивших мимо людей истолковали вандализм как протест против продолжающейся войны России против Украины", – говорится в публикации.

Люди, утром в пятницу останавливавшиеся перед консульством, выразили поддержку Украине. 39-летняя Мария Филлипс, родившаяся в бывшем Советском Союзе, а сейчас проживающая в Лондоне, сделала фотографии. "Меня это тронуло, — сказала она. — Это, очевидно, означает кровь, за которую несет ответственность Россия, убивая украинцев и посылая людей умирать на войне, которая бессмысленна, жестока и глупа".

Российское консульство передало вопрос об инциденте Государственному департаменту США, который не сразу ответил на запрос о комментарии. Табличка на дверях консульства сообщала, что все встречи на этот день отменяются, пишет The New York Times.

30 сентября в Белом доме заявили, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время".

В тот же день Россия ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую аннексию украинских территорий.

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