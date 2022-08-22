В Нью-Йорке провели благотворительный забег в вышиванках, посвященный Дню Независимости Украины
В американском городе Нью-Йорк состоялся забег в вышиванках, посвященный Дню Независимости Украины. Это мероприятие проходило одновременно в разных городах мира
Об этом сообщает Укринформ.
Как говорится в сообщении, в Центральном парке Нью-Йорка прошел забег в вышиванках, посвященный Дню Независимости Украины.
"Более сотни участников акции пробежали 2,5 мили (около 4 км), стартовав возле Украинского института Америки. После "взрослого" забега на старт вышли дети, которые должны были преодолеть 100-метровую дистанцию", - говорится в сообщении.
По словам основательницы Украинского бегового клуба Нью-Йорка Анна Шпук, это уже шестой забег в вышиванках.
"Клуб функционирует с 2007 года, а этот забег в вышиванках стал уже шестым. Для участия в нем все желающие вносили благотворительные взносы. Средства пойдут на гуманитарные цели в Украине", - сообщила Шпук.
Также организатор мероприятия отметила, что основная цель забега - привлечь внимание к Украине.
"Кроме того, наша цель – еще раз привлечь внимание общественности к Украине в связи с нашим государственным праздником, а также с полугодием полномасштабной российской войны против Украины", – пояснила она.
Также отмечается, что инициированное в Украине мероприятие проходило одновременно в разных городах мира.
- Ранее сообщалось, что в Киеве 11 августа стартовал "Ультрамарафон благодарности", во время которого столичный спасатель Владимир Сковородка пробежит 800 км за 14 дней. Цель забега – собрать 2 миллиона гривен для современного оборудования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
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