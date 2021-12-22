В Нью-Йорке привитым от COVID-19 бустерной дозой будут платить по $100

Об этом сообщает Associated Press.



По словам Билла де Блазио, самым большим инструментом борьбы с пандемией остается вакцинация людей. Со вторника, 22 декабря, и до конца года Нью-Йорк начнет предлагать денежные стимулы в размере $100 для своих жителей, ревакцинирующихся от COVID-19.



Город раньше предлагал подобные стимулы, чтобы жители ввели первые дозы вакцины от коронавируса.



Также федеральное правительство намерено создать больше тестовых площадок в Нью-Йорке.



Де Блазио заявил, что город не может позволить себе закрыть учебные заведения и предприятия, как это делали во время первых волн коронавируса в 2020 году.



"Они были сокрушительны. Мы не можем пройти через это снова", - подчеркнул мэр Нью-Йорка, отвечая на вопрос о возможных закрытиях города из-за распространения штамма "Омикрон".



По состоянию на воскресенье, 19 декабря, количество заражений коронавирусом в городе увеличилось почти до 9 500, вырос на 175% за неделю.



С 1 января должность мэра города займет преемник де Блазио Эрик Адамс. Новоизбранный мэр отложил свою церемонию инаугурации из-за рисков, связанных с распространением коронавируса. В настоящее время Адамс находится на самоизоляции дома после получения положительного результата COVID-теста.

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