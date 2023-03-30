Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

Проект "Украина. Распятие. Трибунал" посвящен учреждению Специального международного трибунала, который будет судить РФ за преступление агрессии и проводится накануне голосования в ООН за резолюцию о его создании.

Сообщается, что экспозицию формируют артефакты, собранные на протяжении 2022 года в полевых экспедициях в только что деоккупированные украинские населенные пункты. В первые дни апреля – в Киевской и Черниговской областях, в сентябре и октябре – в Харьковской и Донецкой, в ноябре – в Херсонской области. В это время была проведена фото-, аудио- и видеофиксация свидетельств преступлений России.

Презентация состоится 31 марта в США, по адресу: 866 United Nations Plaza, New York.

Посетители со всего мира увидят более тысячи экспонатов на площади 1,5 тыс. кв. метров.

"Среди экспонатов: колонна из вражеских униформ, ботинки и сапоги военнослужащих-захватчиков, которые формируют пятиконечную российскую звезду, унаследованную с советского периода", – рассказывают в пресс-службе.

Свидетельство основательной подготовки к нападению – карты. Одну из них использовала российская диверсионно-разведывательная группа, способствовавшая захвату Киева. Фотоснимки сделаны 8 марта 2022 года – это рассказ об одних сутки жизни украинской столицы на 13-й день войны.

"Геноцид украинцев подтвержден множеством захоронений и братских могил. Красочные фото, сделанные в октябре 2022 года во время музейной экспедиции в только что оккупированный г. Изюм (Харьковщина), являются доказательством того, что людей жестоко убивали независимо от пола и возраста", - комментируют инициативу в МКИП.

В экспозиции также двери из подвала школы с. Ягодное (Черниговщина), где почти месяц россияне держали более 360 человек, включая детей и пожилых людей. На дверях – написанный от руки углем календарь.

Уделили внимание на выставке и массовому мародерству рашистов.

Справочно. Выставка является частью проекта "Украина. Распятие" – первой в мире стационарной экспозиции из артефактов о российско-украинской войне, созданной во время этой самой войны. Проект, впервые открытый 8 мая 2022 г. в Киеве, стал полем для широкой деятельности на культурно-информационном фронте.