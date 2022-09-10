English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Здоровье В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за обнаружения полиомиелита

В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за обнаружения полиомиелита

10 сентября, 2022 суббота
04:01
Здоровье

Штат Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за обнаружения вируса полиомиелита

Об этом сообщает Politico.

Полиовирус обнаружили в образцах сточных вод из четырех округов в районе метро Нью-Йорка, а также в самом городе. Речь идет об округах Рокленд, Ориндж, Салливан и Нассау.

Чиновники здравоохранения отметили, что "на каждый случай наблюдаемого паралитического полиомиелита могут приходиться сотни других инфицированных людей", но государство пока подтвердило лишь один случай.

Губернатор Кэти Хоукул издала указ, увеличивающий ресурсы штата для борьбы с распространением вируса.

Срок действия чрезвычайного положения истекает 9 октября.

Издание напоминает, что в 1979 году в США было объявлено о ликвидации полиомиелита. Однако в июле 2022 года Нью-Йорк подтвердил первый в стране новый случай полиомиелита.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Чрезвычайное положение
США
Читайте также:
9 сентября, 2022 пятница
РФ нашла способ улучшить логистику на Юге Украины
8 сентября, 2022 четверг
Суд выпустил под залог корректировщицу ударов по Киеву: коллаборантка сбежала из страны, - Цаплиенко
8 сентября, 2022 четверг
Генсек ООН вручную снимает санкции с России, - дипломат Чалый
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.76
    Покупка 39.76
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
10 сентября
04:49
Зеленский наградил гендиректора компании Bayraktar орденом "За заслуги"
04:25
Продался по 30 тыс. грн. В Херсонской области разоблачен диверсант, готовившийся взорвать боекомплект ВСУ
03:37
Путин усилил энергетический шантаж Европы, потому что проигрывает Украине на поле боя, - Блинкен
03:13
Питерских мундепов, призывавших Путина к отставке из-за госизмены, вызвали в полицию
02:49
На фото переправа через Северский Донец
На Юге ВСУ уничтожили понтонную переправу врага, склад боеприпасов, 75 рашистов и около 20 единиц техники.
02:25
Минобороны РФ закрыло комментарии своих постов в соцсетях из-за шквала критики в связи с контрнаступлением ВСУ
02:01
Российская авиакомпания обязала бортпроводников, кроме основной работы, убирать в самолете
01:37
"The Ukrainians are kicking some ass today", - американский писатель Стивен Кинг поддержал наступление ВСУ
01:14
После 24 февраля в Украине зарегистрировали более 15 тыс. преступлений против нацбезопасности, - ОГП
00:58
Еще один корабль с украинским зерном прибыл в африканский порт
00:34
Король Британии выступил с первой речью
00:32
Два украинских фильма примут участие в кинофестивале в Торонто
00:13
Мелитополь
В Мелитополе слышны стрельба и взрывы
00:05
Футболист "Реала" подал в суд на бывшую девушку
00:01
На краю пропасти. В председательствующей в ЕС Чехии осторожно намекнули на возможный выход Венгрии из Союза
2022, пятница
9 сентября
23:45
Не дать Путину запугать себя угрозами, - президент Евросовета Шарль Мишель
23:14
Самый звездный футболист Боснии и Герцеговины выступил против матча с Россией: Кто его поддержал
22:56
Обновлено
В Сумской области россияне обстреляли больницу, детсад и лицей: 8 человек получили ранения
22:48
Украина потребует от России $300 млрд репараций, — Денис Малюська
22:45
В Украине ликвидировали российского подполковника полиции на пенсии, - офицер ВСУ Штефан
22:37
Нацполиция возвращается в освободенные населенные пункты Харьковской области
22:31
Владимир Путин
Теперь еще и москвичи. Депутаты муниципального округа столицы РФ просят Путина уйти с поста. Вчера подобное заявление было принято в Петербурге
22:14
На войне погиб оператор телеканала "Прямой"
22:12
ВСУ
ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области, - Зеленский
21:59
В Пентагоне впервые заявили, что ВСУ начали контрнаступление, - CNN
21:55
Блинкен потроллил Путина: вместо военного могущества Россия просит Северную Корею о помощи
21:37
"Спасибо за сердечный приступ": как украинцы реагируют на тестирование новой системы оповещения от ГСЧС
21:36
Эксклюзив
Для россиян есть два варианта – отступление или смерть, – представитель InformNapalm Макарук
21:36
"Путин пытается спасти реноме". Разведка отреагировала на видео с российской техникой, которая "спешит" отбивать украинское контрнаступление
21:28
Россия из РСЗО ударила по Киевскому району Харькова
21:11
"Традиционная ценность". Патриарх Кирилл заблокировал законопроект о запрете в России домашнего насилия, - росСМИ
20:49
Аналитика
Сергей Згурец
Войска России на Изюмском направлении под угрозой окружения. Колонка Сергея Згурца
20:48
Президент Латвии Эгилс Левитс призывает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
20:45
Шольц раскритиковал предложения по ограничению цен на импорт газа в ЕС
20:32
Обновлено
Финляндия - Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина проведет футбольный матч с Россией
20:31
В Мариуполе россияне включили водоснабжение: город в очередной раз затопило
20:29
Путин Эрдоган
Получив $5 млрд кредита, Эрдоган требует у Путина еще и скидку на газ
20:15
Порошенко с волонтерами передадут ВСУ комплект радиостанций Motorola
20:07
"Рух" неожиданно победил "Зарю". Результаты и расписание всех матчей 4-го тура УПЛ
20:03
Инфографика
Большинство немцев поддержат Украину даже при удорожании энергоносителей – опрос
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV