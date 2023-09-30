В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за сильных ливней и наводнений

Об этом сообщает The Guardian.

По данным Национальной метеорологической службы (NWS), около 8,5 млн человек оказались под предупреждением о внезапных наводнениях в районе Нью-Йорка.

Экстремальные погодные условия привели к хаосу в городе и окрестностях. Особенно сильно пострадали нью-йоркские районы Бронкс, Бруклин и Квинс: улицы и дома были затоплены, автомобили брошены, а большинство городской сети общественного транспорта остановились.

Городские власти предупредили жителей быть осторожными и оставаться в укрытиях. Некоторые водители на шоссе FDR, которое пролегает по восточной стороне Манхэттена, покинули свои автомобили в паводковой воде.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в пятницу объявила чрезвычайное положение из-за "экстремальных дождей". Декларация распространяется на Нью-Йорк, Лонг-Айленд и долину Гудзона.



NWS сообщает, что с утра пятницы в некоторых районах Нью-Йорка выпало от одного до пяти дюймов дождя. От одного до двух дюймов дождя в час все еще ожидается в некоторых районах Бруклин и Квинс, и мэр города Эрик Адамс предупредил жителей ожидать 8 дюймов в течение 24 часов.

Согласно обновленным данным Управления городского транспорта Нью-Йорка, наводнение привело к приостановке работы большей части системы метро Нью-Йорка, большой железнодорожной сети, в значительной степени проходящей под землей.

Сильный дождь затопил улицы в Бруклине и Квинсе, поэтому людей призывали перебраться на высоту и не ждать, пока вода поднимется, если их дома затопят. На видео в социальных сетях видно, как автомобили с трудом проезжают по затопленным улицам южного Бруклина.

Наводнение также повлияло на обслуживание в крупных аэропортах Нью-Йорка. Базирующийся в Квинсе международный аэропорт Ла-Гуардия приостановил доступ к одному из своих терминалов из-за экстремальных погодных условий.

Аэропорт имени Джона Кеннеди, также расположенный в Квинсе, сообщил об интенсивном движении на двух терминалах. В обоих аэропортах ряд рейсов были отменены или задержаны из-за экстремальных погодных условий.