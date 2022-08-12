В Нью-Йорке мужчина с ножом напал на писателя Салмана Рушди

Об этом пишет Associated Press.

Репортер издания стал свидетелем того, как мужчина столкнулся с Рушди на сцене в Институте Чатокуа и ударил его ножом 10-15 раз. 75-летний автор упал на пол, а мужчину задержали. В аудитории находились около 2500 человек.

Полиция штата сообщила, что Рушди получил ножевое ранение в шею и был доставлен в больницу. Модератор мероприятия получил легкую травму головы.

Зрительница Кэтлин Джонс рассказала, что нападающий был одет в черное с черной маской.

"Мы думали, что, возможно, это было частью трюка, чтобы показать, что вокруг этого автора все еще много споров. Но через несколько секунд стало очевидно, что это не так", - сказала она.

Институт Чатокуа расположен в сельской местности Нью-Йорка, уже более столетия он служит местом для размышлений и духовного руководства. Посетители не проходят через металлоискатель. На лекцию Рушди был назначен государственный полицейский.

Роман писателя "Сатанинские стихи" об исламе запрещен к печати. В мире вспыхивали протесты против Рушди, включая беспорядки, в результате которых погибли 12 человек в Мумбае. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.

Угрозы заставили Рушди скрываться в соответствии с программой защиты британского правительства, включавшей в себя круглосуточную вооруженную охрану. Рушди появился после девяти лет одиночества и осторожно возобновил публичные выступления, сохраняя откровенную критику религиозного экстремизма в целом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb