В Нью-Йорке, Киеве и Сковородиновке Харьковской области погасили благотворительную марку к юбилею Григория Сковороды
23 сентября благотворительную марку к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды погасили в Нью-Йорке, Киеве и Сковородиновке Харьковской области, где рашисты осквернили музей украинского поэта
Об этом сообщило в телеграме Министерство культуры и информационной политики Украины .
В Киеве отпечатки штемпеля "первый день" на конверте и марке поставила первая леди Елена Зеленская. В Нью-Йорке погасил генконсул Украины Алексей Голубов, а в Музее украинского поэта и философа Григория Сковороды в селе Сковородиновка – генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Благотворительную почтовую марку выпустили к 300-летию Григория Сковороды. На одной почтовой марке почтового блока, в частности, художники-графики воспроизвели рисунок художника – фонтан "Неравное всем равенство".
"Изображение этого фонтана было на банкнотах УНР в 500 гривен, ходивших в 1918-1920 годах, а также сейчас на банкнотах независимой Украины, введенных в обращение в 2006 году. А на второй марке блока - портрет Сковороды, а на полях блока факсимиле философа и изображения ангелов", - говорится в сообщении.
Средства от продажи передадут на обновление Музея Сковороды, который в результате войны РФ в Украине подвергся разрушениям.
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