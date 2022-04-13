В Нью-Йорке арестовали 62-летнего подозреваемого в стрельбе в метро

Об этом сообщает abcnews.



"Мы его задержали", – заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на пресс-конференции в среду.



В полиции Нью-Йорка сообщили, что подозреваемый находился в Ист-Виллидже (Манхэттен), в McDonald's.



Федеральная прокуратура предъявила Джеймсу обвинения в преступлениях связанных с терроризмом.



Во время преступления подозреваемый надел противогаз, взорвал дымовой баллон, а затем вытащил пистолет и выпустил 33 шара, среди 10 пострадавших от пуль были трое подростков.



Во время стрельбы заклинило пистолет, спасший жизнь нескольким людям.



"Мы до сих пор не знаем мотивов подозреваемого", – сказал комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл.

Напомним, служба спасения Нью-Йорка получила вызов на станцию ​​метро 36th Street в Бруклине 12 апреля около 8:30 из-за задымления. На станции были обнаружены несколько застреленных людей и предметы, похожие на взрывные устройства.