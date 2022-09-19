Об этом сообщил спикер МИД Армении.

Встреча состоится 19 сентября в Нью-Йорке, где главы МИД Армении и Азербайджана находятся для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Отметим, что в мае в Душанбе состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел с участием главы МИД России Сергея Лаврова.

Последний раз Мирзоян и Байрамов встречались 16 июля в Тбилиси. Это была первая двусторонняя встреча глав МИДа двух стран с 2020 года без посредников. Переговоры состоялись на фоне неанонсированного визита в Ереван главы ЦРУ Уильяма Бернса, который встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой армянского Совбеза.

Тогда же Энтони Блинкен предложил помощь США в Армении и Азербайджану для достижения мира.

Накануне Ереван посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она осудила недавние атаки Азербайджана против Армении и отметила, что США готовы оказать поддержку демократии, суверенитету и территориальной целостности Армении.

13 сентября Азербайджан начал обстрел территории Армении. Стороны обвинили друг друга в начале военных действий.

Президент Армении Никол Пашинян обратился в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.

Сразу после этого страны ОДКБ выразили соболезнования и создали "рабочую группу".

17 сентября Ален Симонян выразил возмущение реакцией Организации договора о коллективной безопасности по просьбе о помощи в конфликте с Азербайджаном.

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