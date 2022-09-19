В Нью-Йорке 19 сентября при посредничестве Блинкена состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
По инициативе США состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова
Об этом сообщил спикер МИД Армении.
Встреча состоится 19 сентября в Нью-Йорке, где главы МИД Армении и Азербайджана находятся для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Отметим, что в мае в Душанбе состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел с участием главы МИД России Сергея Лаврова.
Последний раз Мирзоян и Байрамов встречались 16 июля в Тбилиси. Это была первая двусторонняя встреча глав МИДа двух стран с 2020 года без посредников. Переговоры состоялись на фоне неанонсированного визита в Ереван главы ЦРУ Уильяма Бернса, который встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой армянского Совбеза.
Тогда же Энтони Блинкен предложил помощь США в Армении и Азербайджану для достижения мира.
Накануне Ереван посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она осудила недавние атаки Азербайджана против Армении и отметила, что США готовы оказать поддержку демократии, суверенитету и территориальной целостности Армении.
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