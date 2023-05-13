В Нью-Джерси метеорит в возрасте 4,6 млрд лет пробил крышу жилого дома

Об этом информирует Space .

Металлический с виду камень упал на жилой дом на прошлой неделе. Впоследствии, в четверг, 11 мая, ученые сообщили, что это был метеорит.

"Сразу было очевидно, что это метеорит из класса каменных хондритов", - сообщил заведующий кафедрой физики Колледжа Нью-Джерси Нейтан Мэгги.

Упавший в Гоупвелле метеорит имеет размер 15 на 10 см и весит 900 г. Он повредил пол в доме и пробил две дыры в потолке. Нашла его жительница поврежденного дома Сьюзи Коп 8 мая около полудня, в спальне своего отца. Камень тогда был еще теплым. Впоследствии она передала метеорит в колледж для дальнейшей проверки.

Возраст камня 4,56 млрд лет. Это подтвердил эксперт по метеоритам Джерри Делани. По его словам, это означает, что камень существует от появления Солнечной системы и есть фрагмент того, что осталось от ее создания.

Также отмечают, что по предварительным оценкам, этот метеорит относится к хондритам класса LL-6. Он содержит меньше железа, чем другие подобные экземпляры. Также он по крайней мере на 30-40% плотнее самых распространенных горных пород на Земле, таких как сланец или гранит.

Справка: Хондриты – это примитивные горные породы. Приблизительно 85% метеоритов, нашедших на Земле, состоят именно из них. Сейчас больше всего хондритов обнаружили в Аргентине.