В Нью-Дели в ноябре фиксировали самое плохое качество воздуха за последние шесть лет

Об этом сообщает BBC.



В этом году показатели были наихудшими с 2015 года, когда Центральный совет контроля загрязнения начал записывать данные о качестве воздуха.



В ноябре в городе зарегистрировали 11 дней "сильного" загрязнения воздуха. Последний раз подобная ситуация была в ноябре 2016 года - тогда этот показатель держался 10 дней.



Главными причинами высокого уровня загрязнения эксперты считают сжигание стерни в соседних штатах и фестиваль Дивали.



Спутниковые данные NASA показывают, что в период с 1 октября по 28 ноября в трех индийских штатах – Пенджаби, Харьяне и Уттар-Прадеше – из-за сжигания стерни произошло 90 984 пожара.



Также качество воздуха в Нью-Дели упало до опасного уровня на следующий день после Дивали, поскольку вопреки запрету власти люди запускали в небо петарды в течение нескольких часов.



В воздухе столицы Индии значительно выше количество PM2,5 (крошечных твердых частиц, которые могут закупоривать легкие людей), чем предел безопасности, установленный ВОЗ.



Недавно совместное исследование Lung Care Foundation и Pulmocare Research and Education показало, что влияние высокого уровня загрязнения воздуха может привести к ожирению у детей и увеличивает риск развития астмы.



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