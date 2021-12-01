В Нью-Дели в ноябре фиксировали самое плохое качество воздуха за последние шесть лет
У жителей столицы Индии Нью-Дели за весь ноябрь не было ни одного дня с "хорошими" показателями качества воздуха
Об этом сообщает BBC.
В этом году показатели были наихудшими с 2015 года, когда Центральный совет контроля загрязнения начал записывать данные о качестве воздуха.
В ноябре в городе зарегистрировали 11 дней "сильного" загрязнения воздуха. Последний раз подобная ситуация была в ноябре 2016 года - тогда этот показатель держался 10 дней.
Главными причинами высокого уровня загрязнения эксперты считают сжигание стерни в соседних штатах и фестиваль Дивали.
Спутниковые данные NASA показывают, что в период с 1 октября по 28 ноября в трех индийских штатах – Пенджаби, Харьяне и Уттар-Прадеше – из-за сжигания стерни произошло 90 984 пожара.
Также качество воздуха в Нью-Дели упало до опасного уровня на следующий день после Дивали, поскольку вопреки запрету власти люди запускали в небо петарды в течение нескольких часов.
В воздухе столицы Индии значительно выше количество PM2,5 (крошечных твердых частиц, которые могут закупоривать легкие людей), чем предел безопасности, установленный ВОЗ.
Недавно совместное исследование Lung Care Foundation и Pulmocare Research and Education показало, что влияние высокого уровня загрязнения воздуха может привести к ожирению у детей и увеличивает риск развития астмы.
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