В NYT заявили, что погибший в Ирпене журналист не выполнял никаких заданий газеты в Украине
Американское издание The New York Times заявило, что убитый в Ирпене журналист Брент Рено не был их сотрудником
Об этом говорится в заявлении в Twitter.
"Мы глубоко расстроены смертью Брента Рено. Брент был талантливым оператором, который годами сотрудничал с New York Times. Хотя он работал на The Times в прошлом (последний раз в 2015 году), он не выполнял никакого задания от издания в Украине. Предварительная информация о том, что он был сотрудником The Times, связана с тем, что у него нашли удостоверение издания, которое ему выдали для задания много лет назад", - говорится в сообщении.
- Напомним, начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что российские оккупанты в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента иностранного издания The New York Times.
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