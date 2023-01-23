В НСЗУ рассказали, что делать пациенту, если его врач уволился
Когда семейный врач, терапевт или педиатр разрывает трудовой договор с работодателем, все декларации, которые он заключил со своими пациентами, автоматически аннулируются. Часто пациенты узнают об этом постфактум, когда возникает потребность обратиться к врачу общей практики
В Национальной службе здоровья Украины объяснили , как действовать в такой ситуации.
Врачи семейной медицины, как правило, имеют около 2 тыс. пациентов, так что, конечно, не могут каждому из них сообщить о своем увольнении лично. А вот медицинское учреждение, в котором этот специалист работает, обязано это сделать. Поликлиника или амбулатория, в которой обслуживается человек, должны заранее:
- разместить объявление об увольнении врача в доступном месте (например, возле регистратуры);
- опубликовать соответствующее уведомление на своем сайте или страницах в социальных сетях;
- обзвонить пациентов или сообщить им об изменениях другим способом.
Тем украинцам, чей врач решил сменить место работы, в НСЗУ советуют выбрать другого семейного и заключить новую декларацию. Медицинское учреждение не может автоматически передать эти документы другому медику. Пациенты должны сами определить, с кем они хотят подписать декларацию. Это может быть как семейный врач, работающий в том же учреждении здравоохранения, так и врач в любой другой поликлинике или амбулатории, в частности, в другом населенном пункте.
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