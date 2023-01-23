В НСЗУ рассказали, что делать пациенту, если его врач уволился

В Национальной службе здоровья Украины объяснили , как действовать в такой ситуации.

Врачи семейной медицины, как правило, имеют около 2 тыс. пациентов, так что, конечно, не могут каждому из них сообщить о своем увольнении лично. А вот медицинское учреждение, в котором этот специалист работает, обязано это сделать. Поликлиника или амбулатория, в которой обслуживается человек, должны заранее:

разместить объявление об увольнении врача в доступном месте (например, возле регистратуры);

опубликовать соответствующее уведомление на своем сайте или страницах в социальных сетях;

обзвонить пациентов или сообщить им об изменениях другим способом.

Тем украинцам, чей врач решил сменить место работы, в НСЗУ советуют выбрать другого семейного и заключить новую декларацию. Медицинское учреждение не может автоматически передать эти документы другому медику. Пациенты должны сами определить, с кем они хотят подписать декларацию. Это может быть как семейный врач, работающий в том же учреждении здравоохранения, так и врач в любой другой поликлинике или амбулатории, в частности, в другом населенном пункте.