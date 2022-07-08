В НСЗУ обнародовали перечень лекарств, которые сердечники могут получить бесплатно или с незначительной доплатой

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

Речь идет о 198 лекарственных средствах от сердечно-сосудистых заболеваний и 27 – для профилактики инфарктов и инсультов. С полным перечнем медикаментов, подлежащих возмещению, можно ознакомиться здесь.

В НСЗУ напоминают: рецепты на лекарства выписывает семейный врач. Во время военного положения пациент может получить как электронный, так и бумажный рецепт на препараты (например, если есть перебои с электроснабжением или плохой Интернет). Аптека должна "погасить" такой рецепт.

Если пациент не может связаться со своим семейным врачом, может обратиться к другому специалисту, который ему в этом поможет. При этом заключать декларацию с этим врачом не нужно. Декларация необходима, только если специалист выписывает рецепт по телефону.