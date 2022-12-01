В ноябре Украина получила 151 млрд грн внешней финансовой поддержки
В ноябре текущего года Украина привлекла 151 млрд. гривен внешней финансовой поддержки, ее составили кредиты и гранты
Об этом сообщил в Telegram нардеп, член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
"Не рекорд (в августе было 172 млрд грн), но второе место", – написал он, комментируя помощь международных партнеров.
Он напомнил, что Нацбанк в прошлом месяце эмитировал 30 млрд. гривен.
Военные облигации пополнили Госбюджет на 26,3 млрд. гривен.
"То есть +207 млрд грн мы привлекли за ноябрь без налогов и сборов", - подытожил Железняк.
- Всемирный банк суммарно предоставил Украине почти $18 млрд экстренной помощи. Это были кредиты, гарантии и гранты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.37
- Актуальное
- Важное