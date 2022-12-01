Об этом сообщил в Telegram нардеп, член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

"Не рекорд (в августе было 172 млрд грн), но второе место", – написал он, комментируя помощь международных партнеров.



Он напомнил, что Нацбанк в прошлом месяце эмитировал 30 млрд. гривен.



Военные облигации пополнили Госбюджет на 26,3 млрд. гривен.



"То есть +207 млрд грн мы привлекли за ноябрь без налогов и сборов", - подытожил Железняк.

Всемирный банк суммарно предоставил Украине почти $18 млрд экстренной помощи. Это были кредиты, гарантии и гранты.

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