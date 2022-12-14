В ноябре россияне выпустили всего 800 украинцев с оккупированных территорий Юга
В Центре национального сопротивления рассказали, что в ноябре российские террористы выпустили с временно оккупированного Юга только 800 украинцев
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"С тех пор, как оккупанты ввели пропуски для выезда с временно оккупированного Юга количество украинцев, покидающих регион уменьшилось в разы. До октября украинцы выезжали с временно оккупированных территорий в порядке живой очереди, проходя проверку на блокпостах. Тогда, в среднем за сутки выезжало около 2 тыс. человек, однако россияне затем вели пропуска для выезда, которые фактически являются разрешениями на выезд", - пишут в Центре.
В октябре россияне выпускали с оккупированных территорий по 800 человек в неделю, а в ноябре это цифра за месяц.
"Практика отказа в выезде демонстрирует истинную причину заботы россиян о жителях региона, где они сами практикуют "эвакуацию". Оккупанты сначала создают гуманитарный кризис. Затем враг намеренно затягивает рассмотрение заявок и отклоняет их, побуждая к выезду жителей в РФ, чтобы потом ассимилировать "беженцев" и изменить демографический состав ТОТ", - отмечают в Центре.
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