В ноябре РФ атаковала Украину 239 ракетами и 80 иранскими дронами, – Генштаб
В прошлом месяце российские войска выпустили по украинским городам 239 ракет и 80 дронов-камикадзе Shahed-136
Об этом на брифинге 1 декабря сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
"В ноябре противник выпустил 239 крылатых ракет и применил 80 беспилотных летательных аппаратов камикадзе типа "Shahed-136" по территории Украины", - сказал он.
По словам представителя Генштаба, основными целями неприятеля были объекты энергетической инфраструктуры.
"В течение ноября средствами противовоздушной обороны было уничтожено 72% применяемых противником крылатых ракет и 80% беспилотных летательных аппаратов", – рассказал Громов.
Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии с 24 ноября поразили 34 пункта управления разного уровня, 47 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, более 100 районов сосредоточения живой силы российских оккупантов.
"С 24 ноября противник нанес 40 ракетных ударов по объектам гражданской, энергетической и военной инфраструктуры Украины", – добавил Громов.
- По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, с февраля Россия нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов, из них 97% – по гражданским объектам.
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