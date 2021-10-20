В ноябре ожидаем утверждения нового транша МВФ в размере $ 700 млн, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Мы ожидаем, что уже в ноябре Совет МВФ утвердит новый транш в размере $ 700 млн. Украина настойчиво работала для принятия этого решения и положительные договоренности - это результаты тех реформ, которые сейчас внедряются в нашем государстве", - сказал Шмыгаль.

Напомним, миссия МВФ завершила работу в Украине с достижением соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA). Это станет основой для пересмотра программы сотрудничества Советом директоров МВФ и решение о выделении транша по программе Stand-by.

Завершение миссии с первого пересмотра программы позволит Фонда выделить Украине около $ 700 млн.

Ранее советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что Украина до конца года может получить еще два транша от МВФ .