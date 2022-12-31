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В ноябре-декабре около 500 человек вернулись в Авдеевку, - руководитель ВГА

31 декабря, 2022 суббота
11:05
война с Россией

В прифронтовой Авдеевке - около 2,5 тысячи человек. В ноябре-декабре немалая часть людей вернулась в город - около 500 человек

Об этом в эфире Еспресо заявил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

"В городе где-то 2,5 тысячи человек. К сожалению, мы видели тенденцию в ноябре-декабре, что немалая часть людей вернулась в город - около 500 человек вернулось в Авдеевку. Люди говорят, что хотят домой и это их земля. Нельзя их осуждать. Кто-то куда-то уехал, побыл. У кого-то деньги закончились, кому-то морально очень сложно", - отметил он.

По словам Барабаша, задача представителей местных властей обеспечить более или менее понятные сервисные услуги.

Читайте также: РФ ударила по Авдеевке системой "Солнцепек", а ВСУ ликвидировали российских разведчиков, - руководитель ВГА Барабаш

"Это сводится к минимуму – завезти гуманитарку, лекарства. Наладить работу больницы, коммунальных служб – раскачку воды из скважин, минимально чистить дороги от обломков после обстрелов. Есть возможность эвакуации, но не много желающих. За неделю мы вывезли всего 5 человек и по заявкам на следующую неделю пока никого нет", - подытожил глава ВГА.

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Донетчина
Авдеевка
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