Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Почти еженедельно мы объявляем о пакетах военной помощи от США. Новый пакет на сумму $600 млн имеет наполнение крайне необходимыми боеприпасами для дальнобойных систем HIMARS. Также в пакет вошли боеприпасы к пушкам с калибром 155 мм, тысяча высокоточных снарядов 155 мм что это снаряды Excalibur Еще интересно, что как и в прошлом пакете, так и в новом есть боеприпасы к стрелковому оружию, потому что раньше их не предоставляли, и впервые передается зимняя форма, то есть фактически и тыловые потребности украинской армии начинают удовлетворяться за счет американской помощи. ", – прокомментировал военный эксперт.



Сергей Згурец отметил, что в пакете помощи указаны четыре контрбатарейных радара, которые являются очень важными системами вооружения, особенно в паре с дальнобойными гаубицами, что позволит быстро обнаруживать цели противника и уничтожать их. А если это будет происходить в сочетании со снарядами Excalibur, то будет огненный симбиоз, который придаст новые возможности украинской армии.



"Но мы не увидели в этом пакете ATACMS и тяжелой бронетехники, хотя пару дней назад лидер республиканского меньшинства в Сенате говорил о необходимости передачи Украине и ATACMS, и бронетехники, и ударных беспилотников. Я думаю, что эта дискуссия завершится консенсусом в американской военной элите и мы перейдем на качественный уровень военной помощи в контексте ATACMS. Скорее всего, американские военные считают, что 24 пусковые установки и значительное количество снарядов на дальность 80 км позволяют Украине активно решать задачи на поле боя, что так и есть на Херсонщине и Харьковщине", – отметил Згурец.

16 сентября Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине на $600 млн, одобренный президентом США Джо Байденом.

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