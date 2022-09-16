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Главная война с Россией В новый пакет военной помощи от США вошли крайне нужные боеприпасы и системы вооружений, - Згурец
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В новый пакет военной помощи от США вошли крайне нужные боеприпасы и системы вооружений, - Згурец

16 сентября, 2022 пятница
11:41
война с Россией Сергей Згурец

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что пакет помощи на сумму $600 вместил боеприпасы к HIMARS, орудия с калибром 155 мм, высокоточные снаряды, четыре контрбатарейных радара, а также боеприпасы к стрелковому оружию и зимнюю форму

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Почти еженедельно мы объявляем о пакетах военной помощи от США. Новый пакет на сумму $600 млн имеет наполнение крайне необходимыми боеприпасами для дальнобойных систем HIMARS. Также в пакет вошли боеприпасы к пушкам с калибром 155 мм, тысяча высокоточных снарядов 155 мм что это снаряды Excalibur Еще интересно, что как и в прошлом пакете, так и в новом есть боеприпасы к стрелковому оружию, потому что раньше их не предоставляли, и впервые передается зимняя форма, то есть фактически и тыловые потребности украинской армии начинают удовлетворяться за счет американской помощи. ", – прокомментировал военный эксперт.

Сергей Згурец отметил, что в пакете помощи указаны четыре контрбатарейных радара, которые являются очень важными системами вооружения, особенно в паре с дальнобойными гаубицами, что позволит быстро обнаруживать цели противника и уничтожать их. А если это будет происходить в сочетании со снарядами Excalibur, то будет огненный симбиоз, который придаст новые возможности украинской армии.

"Но мы не увидели в этом пакете ATACMS и тяжелой бронетехники, хотя пару дней назад лидер республиканского меньшинства в Сенате говорил о необходимости передачи Украине и ATACMS, и бронетехники, и ударных беспилотников. Я думаю, что эта дискуссия завершится консенсусом в американской военной элите и мы перейдем на качественный уровень военной помощи в контексте ATACMS. Скорее всего, американские военные считают, что 24 пусковые установки и значительное количество снарядов на дальность 80 км позволяют Украине активно решать задачи на поле боя, что так и есть на Херсонщине и Харьковщине", – отметил Згурец.

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