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В новый пакет санкций ЕС предлагают включить запрет 4 росканалов и экспорта на 2,3 млрд евро, - СМИ

6 декабря, 2022 вторник
17:04
Экономика

В девятый пакет санкций против РФ Европейская комиссия планирует внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также наложить экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму 2,3 миллиарда евро

Об этом пишет издание Financial Times .

Известно, что, согласно информации Организации экономического сотрудничества и развития, на горнодобывающий сектор России – мирового производителя золота, железной руды, урана и фосфатов – приходилась четверть иностранных инвестиций до начала полномасштабной войны в Украине.

Конкретный характер запретов на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ все еще определяется и, по словам собеседника FT, предположительно будет содержать исключения для определенных товаров – титана и палладия, где Россия является критически важным поставщиком.

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Также в предложение девятого пакета санкций ЕС против России, по данным СМИ, входят:

запрет на вещание четырех российских телеканалов;

экспортный контроль за продукцией двойного назначения стоимостью более 2,3 млрд евро, которые РФ может применять для производства вооружения;

запрет на сделки с тремя российскими банками;

санкции против 180 физических и юридических лиц из России;

запрет на сотрудничество с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.

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В частности, ожидается, что пакет санкций будет обсужден постоянными представителями стран-членов ЕС на этой неделе и может быть утвержден на саммите лидеров Евросоюза 15 декабря.

  • 1 декабря страны Европейского Союза предварительно согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель
  • 3 декабря G7 и Австралия договорились об ограничении цены на российскую нефть.
  • 5 декабря эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти вступило в силу

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Мир
санкции против России
война с Россией
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