Об этом сообщает Politico, ссылающееся на собственные источники.

Издание пишет, что боевые машины Stryker могут войти в новый пакет военной помощи, о котором Белый дом может объявить в конце следующей недели, вероятно, во время встречи Контактной группы по обороне Украины, которая состоится в Германии 20 января.

При этом источник рассказал, что в настоящее время окончательное решение о поставках бронированных машин еще не принято.

По данным источников, в Вашингтоне считают, что Stryker могут помочь Украине усилить свой арсенал на фоне вероятного нового наступления россиян.

Напомним, в Белом доме уверяют , что США имеют подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год, и разногласия между политическими силами на это не повлияют.

6 января Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки Украины в сфере обороны на сумму свыше $3 млрд, который содержит, в частности, боевые машины пехоты Bradley.

Накануне стало известно, что Пентагон заказал у производителя для Украины 14 противодроновых систем VAMPIRE, которые должны поступить до конца года.

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