В новый пакет помощи Украине от США могут войти БТР Stryker, - Politico
Министерство обороны США рассматривает возможность предоставления Украине боевых бронированных машин Stryker, однако окончательное решение еще не принято
Об этом сообщает Politico, ссылающееся на собственные источники.
Издание пишет, что боевые машины Stryker могут войти в новый пакет военной помощи, о котором Белый дом может объявить в конце следующей недели, вероятно, во время встречи Контактной группы по обороне Украины, которая состоится в Германии 20 января.
При этом источник рассказал, что в настоящее время окончательное решение о поставках бронированных машин еще не принято.
По данным источников, в Вашингтоне считают, что Stryker могут помочь Украине усилить свой арсенал на фоне вероятного нового наступления россиян.
- Напомним, в Белом доме уверяют , что США имеют подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год, и разногласия между политическими силами на это не повлияют.
- 6 января Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки Украины в сфере обороны на сумму свыше $3 млрд, который содержит, в частности, боевые машины пехоты Bradley.
- Накануне стало известно, что Пентагон заказал у производителя для Украины 14 противодроновых систем VAMPIRE, которые должны поступить до конца года.
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