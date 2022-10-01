Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Сейчас мы ожидаем в два этапа оказания военной помощи от США, очередной пакет примерно на $1 млрд и начало ленд-лиза. В США начался новый финансовый год и закон о ленд-лизе должен заработать, вопрос только в том, как именно он будет отрабатываться "В пакетах военной помощи от США и одновременно с этим от Германии есть определенные вещи, которые намекают нам на что-то. В этих двух пакетах идет речь, например, о военных автомобильных тралах, которые могут перевозить западную тяжелую бронетехнику", - отметил главный редактор Defense Express.



Олег Катков объяснил для понимания общей картины, что в ВСУ максимальный вес вооружения не превышает 50 тонн, наши танки весят 45-48 тонн, или танк "Оплот" - 50-51 тонну. То есть у наших вооруженных сил нет такой техники, которую могли бы перевозить такие мощные тралы.



"А вот западные мощные танки в среднем весят более 60 тонн, а некоторые даже и 70 тонн. Соответственно, если нам передают такие тралы, то это, на мой взгляд, колокольчик, который нам готовит логистику и материальный базис для того, чтобы мы начали получать полноценную западную тяжелую бронетехнику", – подчеркнул Катков.

28 сентября стало известно, что Соединенные Штаты Америки готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,1 млрд.

Также посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что Украина получит систему ПВО, которой нет у Бундесвера.

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