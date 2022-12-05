В Новую Каховку россияне привозят неэффективные лекарства, - мэр

Об этом в эфире Еспресо заявил мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

"Жителей в городе очень мало. Они практически не бывают на улице, разве что в случае крайней необходимости. Жители жалуются, что лекарства, которые дают, никакого эффекта не имеют. Цена вдвое больше, а пользы никакой. У людей не так много денег, чтобы закупить продукты, но район обеспечивает город. В Новой Каховке не очень простая ситуация, хотя свет и вода есть", - рассказал он.

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