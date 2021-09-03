В Новой Зеландии сторонник ИГ устроил стрельбу в супермаркете, полиция его ликвидировала

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN .

"Воинствующий экстремист совершил" террористический акт ". Это был жестокий приступ, он был бессмысленным, и мне очень жаль, что это произошло", - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

По ее словам, нападающий имел гражданство Шри-Ланки, "сторонником идеологии и деловые".



Он находился под наблюдением государственных органов, и сотрудники службы безопасности смогли убить его в первую минуту после начала атаки.

По словам медиков, шесть человек пострадали, трое находятся в критическом состоянии.

На месте остаются полиция и скорая помощь, а власть окружила близлежащие улицы.