В Новой Зеландии сторонник ИГ устроил стрельбу в супермаркете, полиция его ликвидировала
Сторонник и деловые ранил по меньшей мере шесть человек в торговом центре Новой Зеландии
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN .
"Воинствующий экстремист совершил" террористический акт ". Это был жестокий приступ, он был бессмысленным, и мне очень жаль, что это произошло", - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
По ее словам, нападающий имел гражданство Шри-Ланки, "сторонником идеологии и деловые".
Он находился под наблюдением государственных органов, и сотрудники службы безопасности смогли убить его в первую минуту после начала атаки.
По словам медиков, шесть человек пострадали, трое находятся в критическом состоянии.
На месте остаются полиция и скорая помощь, а власть окружила близлежащие улицы.
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