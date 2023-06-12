В Новой Зеландии работник телерадиокомпании дописывал пророссийскую пропаганду к новостям о войне в Украине
В отношении сотрудника национального радио Новой Зеландии (RNZ) начали служебное расследование – появились доказательства, что он добавлял к новостям об Украине пророссийские комментарии
Об этом пишет The Guardian .
В пятницу и субботу появились доказательства того, что ряд статей, написанных информационными службами Reuters и BBC, были отредактированы RNZ - к ним была добавлена российская пропаганда.
Начиная с апреля 2022 года, ко многим статьям были добавлены прокремлевские нарративы: революция на Майдане была названа "госпереворотом", экс-президента Януковича назвали "избранным пророссийским правительством". Также, в материалах утверждалось, якобы "прозападное правительство подавляло этнических россиян" и рассказывалось об "озабоченности РФ неонацистскими настроениями в Украине".
К некоторым материалам добавлялись целые абзацы, в которых говорилось, что Россия начала вторжение, поскольку "государственный переворот при поддержке США в 2014 году создал угрозу ее границам и разжег гражданскую войну, из-за которой русскоязычные меньшинства преследовались".
Кроме того, в отредактированных материалах заявлялось, что "Россия аннексировала Крым после референдума, поскольку новое прозападное правительство подавляло этнических россиян на востоке и юге Украины".
Исполнительный директор RNZ Пол Томпсон 12 июня прокомментировал ситуацию, назвав добавленные правки "прокремлевским мусором" и подчеркнул, что материалы будут проверены на наличие подобных сообщений.
По его словам, около 250 текстов уже рассмотрено, 16 статей, которые были "неправильно отредактированы", были исправлены и получили редакционное примечание.
"Это такое разочарование, я разбит, это больно. Мы должны докопаться до сути того, как это произошло", – добавил Томпсон.
Министр телерадиовещания Новой Зеландии Вилли Джексон был проинформирован о ситуации в выходные – по его словам, это "важная проблема" и "беспрецедентная ситуация для RNZ".
В настоящее время виновного сотрудника отправили в отпуск, он больше не имеет доступа к компьютерным системам Радио, пока идет расследование.
The Guardian отмечает, что RNZ включает национальную радиостанцию и новостной сайт. Организация финансируется государством, но имеет редакционную независимость, это очень влиятельное СМИ в Новой Зеландии - кроме того, что она является одной из крупнейших редакций страны, еще и имеет соглашения о предоставлении информации всем крупным коммерческим медиаорганизациям страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное