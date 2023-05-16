В Новой Зеландии произошел один из самых смертоносных пожаров за полвека: 6 жертв и 11 пропавших без вести
В ночь на вторник, 16 мая, в новозеландском городе Веллингтон произошел пожар в хостеле, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек
Об этом пишет The Guardian.
Хостел Loafers Lodge загорелся около полуночи – к рассвету верхние этажи здания были уже полностью уничтожены.
По словам премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Гипкинса, сейчас известно о по меньшей мере шести жертвах, но, по его прогнозам, число погибших может увеличиться. Он отметил, что пожар является одним из самых смертоносных в стране за последние 50 лет.
Причины пожара устанавливаются.
В связи с тем, что крыша здания обрушилась, а ее части очень нестабильны, власти предупредили, что понадобится некоторое время, чтобы достать и идентифицировать все тела.
Отмечено, что Loafers Lodge предлагал простые недорогие комнаты для людей всех возрастов. Там размещались как безработные, так и работники соседней больницы.
- Правительственный центр безопасности Польши (RCB) в субботу, 13 мая, объявил об опасности лесных пожаров в семи уездах страны.
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