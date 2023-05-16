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В Новой Зеландии произошел один из самых смертоносных пожаров за полвека: 6 жертв и 11 пропавших без вести

16 мая, 2023 вторник
11:24
Мир

В ночь на вторник, 16 мая, в новозеландском городе Веллингтон произошел пожар в хостеле, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек

Об этом пишет The Guardian.

Хостел Loafers Lodge загорелся около полуночи – к рассвету верхние этажи здания были уже полностью уничтожены.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Гипкинса, сейчас известно о по меньшей мере шести жертвах, но, по его прогнозам, число погибших может увеличиться. Он отметил, что пожар является одним из самых смертоносных в стране за последние 50 лет.

Причины пожара устанавливаются.

В связи с тем, что крыша здания обрушилась, а ее части очень нестабильны, власти предупредили, что понадобится некоторое время, чтобы достать и идентифицировать все тела.

Отмечено, что Loafers Lodge предлагал простые недорогие комнаты для людей всех возрастов. Там размещались как безработные, так и работники соседней больницы.

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