Об этом информирует Reuters.

Запретить использовать китайское приложение планируют из-за проблем с кибербезопасностью. Запрет будет введен до конца марта. В то же время силы обороны и министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии уже запретили TikTok на рабочих устройствах.

Руководитель парламентской службы Рафаэль Гонсалес-Монтеро в письме изданию заявил, что такое решение принято после советов ряда экспертов по кибербезопасности. Также перед принятием запрета провели обсуждение в правительстве и с другими странами.

"На основании этой информации Служба определила, что риски неприемлемы", - подчеркнул он.

Для тех, кому TikTok необходим для работы, по словам Гонсалеса-Монтеро, будут выдавать специальные разрешения.