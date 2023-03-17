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В Новой Зеландии из соображений безопасности планируют запретить TikTok на устройствах госслужащих

17 мартa, 2023 пятница
13:55
Технологии TikTok

В пятницу, 17 марта, в Новой Зеландии заявили, что из соображений безопасности планируют запретить китайское приложение TikTok на устройствах с доступом к парламентской сети

Об этом информирует Reuters.

Запретить использовать китайское приложение планируют из-за проблем с кибербезопасностью. Запрет будет введен до конца марта. В то же время силы обороны и министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии уже запретили TikTok на рабочих устройствах.

Руководитель парламентской службы Рафаэль Гонсалес-Монтеро в письме изданию заявил, что такое решение принято после советов ряда экспертов по кибербезопасности. Также перед принятием запрета провели обсуждение в правительстве и с другими странами.

"На основании этой информации Служба определила, что риски неприемлемы", - подчеркнул он.

Для тех, кому TikTok необходим для работы, по словам Гонсалеса-Монтеро, будут выдавать специальные разрешения.

  • 13 декабря 2022 г. стало известно, что в обе палаты конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok. Уже 14 декабря сенат США единогласно одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства. 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok. Впоследствии сообщили, что в сенат США планируют внести законопроект, предусматривающий полный запрет китайской социальной сети TikTok на территории страны.
  • Депутаты в Нидерландах также хотят запретить госслужащим использовать китайское приложение TikTok на рабочих телефонах.
  • 24 февраля два крупнейших руководящих института Европейского Союза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности. Впоследствии это было сделано и в Европейском парламенте.
  • В понедельник, 27 февраля, в Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.
  • Уже 6 марта стало известно, что министерство обороны Дании запретило своим работникам пользоваться китайским приложением TikTok из-за усиления мер по кибербезопасности. 17 марта аналогичный запрет был применен и в Великобритании.
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