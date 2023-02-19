В Новой Зеландии бушевал циклон "Габриэль", унесший жизни 11 человек, тысячи - пропавшие без вести
Мощный циклон "Габриэль" накрыл северную часть Новой Зеландии, от 12 февраля погибли по меньшей мере 11 человек, а тысячи числятся пропавшими без вести
Об этом сообщили в Reuters.
12 февраля циклон "Габриэль" обрушился на самый северный регион Новой Зеландии – Северный остров, а также охватил восточное побережье.
Сообщается о масштабных разрушениях, а премьер-министр Крис Хипкинс назвал Габриэль величайшим стихийным бедствием Новой Зеландии этого столетия. Он также добавил, что от циклона нарушены телекоммуникации, сформировалась нехватка пресной воды и повреждены дороги, все еще ограничивающие доступ к некоторым районам.
По его словам, цепи поставки были нарушены, что повлекло за собой проблемы с перемещением товаров, многие урожаи были уничтожены, а 28 000 домов все еще остаются без света.
"Настоящие масштабы разрушений и потерь становятся все более очевидными с каждым днем", - сказал премьер-министр.
Так, по состоянию на воскресенье от стихийного бедствия погибли 11 человек, а не менее 6 431 человек числятся пропавшими без вести.
- Напомним, на юге Чили бушевали масштабные лесные пожары, от которых погибли более 20 человек.
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