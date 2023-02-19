Об этом сообщили в Reuters.

12 февраля циклон "Габриэль" обрушился на самый северный регион Новой Зеландии – Северный остров, а также охватил восточное побережье.

Сообщается о масштабных разрушениях, а премьер-министр Крис Хипкинс назвал Габриэль величайшим стихийным бедствием Новой Зеландии этого столетия. Он также добавил, что от циклона нарушены телекоммуникации, сформировалась нехватка пресной воды и повреждены дороги, все еще ограничивающие доступ к некоторым районам.

По его словам, цепи поставки были нарушены, что повлекло за собой проблемы с перемещением товаров, многие урожаи были уничтожены, а 28 000 домов все еще остаются без света.

"Настоящие масштабы разрушений и потерь становятся все более очевидными с каждым днем", - сказал премьер-министр.

Так, по состоянию на воскресенье от стихийного бедствия погибли 11 человек, а не менее 6 431 человек числятся пропавшими без вести.