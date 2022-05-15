В новой стратегии НАТО Россию объявят прямой угрозой странам Альянса, - Bloomberg
НАТО разрабатывает новую стратегию, в которой Россия будет названа прямой угрозой государствам-членам Альянса
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, в новой стратегии НАТО, которая должна быть утверждена на саммите в июне, Россию объявят прямой угрозой Североатлантическому союзу. Также будут разработаны механизмы помощи странам, граничащим с РФ и уязвимым к агрессии.
В Стратегической концепции изложены приоритеты Альянса на ближайшие годы, она должна быть доработана на саммите блока, который состоится в конце июня в Мадриде (Испания).
В нынешней концепции НАТО, утвержденной в 2010 году. Россия имеет статус партнёра организации.
По информации Bloomberg, несмотря на объявление России прямой угрозой, союзники хотят сохранить возможность возобновления отношений с Москвой, если ее политика изменится.
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