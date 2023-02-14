Об этом говорится в facebook компании.

Специалисты "Новой почты" уже работают над восстановлением системы.

"Работаем, чтобы работать! Произошел технический сбой по всей Украине. Делаем все, чтобы как можно быстрее полноценно возобновить работу систем", - говорится в сообщении.