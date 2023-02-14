В "Новой почте" произошел технический сбой
Во вторник, 14 февраля, в "Новой почте" по всей Украине произошел технический сбой
Об этом говорится в facebook компании.
Специалисты "Новой почты" уже работают над восстановлением системы.
"Работаем, чтобы работать! Произошел технический сбой по всей Украине. Делаем все, чтобы как можно быстрее полноценно возобновить работу систем", - говорится в сообщении.
- С середины марта в Вильнюсе откроется первое отделение "Новой почты". В отделении можно будет отправлять и получать посылки весом до 1000 кг.
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