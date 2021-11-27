В Новой Одессе взрывом вынесло часть 5-этажки. Есть раненые

Взрыв произошел на 5 этаже. Как следствие разрушены 4 и 5 этажа дома, передает Еспресо.TV.



По последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям , в результате взрыва пострадали три человека, спасенные подразделениями ГСЧС и переданные медикам (у одного лица предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека в шоковом состоянии), из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек.





















Фотографии - t.me/dsns_telegram



Есть информация, что в доме на 4 этаже возможно находится женщина, которая проживала одна.



В настоящее время краном ГСЧС проводятся работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома.

По состоянию на 11.30 в доме разрушены две квартиры на 4 и две квартиры на 5 этажах.

Спасателями и коммунальными службами привлечены 116 человек и 27 единиц техники.

Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям.