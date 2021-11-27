В Новой Одессе взрывом вынесло часть 5-этажки. Есть раненые
В городе Новая Одесса Николаевской области в жилом пятиэтажном доме утром субботы, 27 ноября 2021 года, произошел взрыв бытового газа
Взрыв произошел на 5 этаже. Как следствие разрушены 4 и 5 этажа дома, передает Еспресо.TV.
По последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям , в результате взрыва пострадали три человека, спасенные подразделениями ГСЧС и переданные медикам (у одного лица предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека в шоковом состоянии), из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек.
Фотографии - t.me/dsns_telegram
Есть информация, что в доме на 4 этаже возможно находится женщина, которая проживала одна.
В настоящее время краном ГСЧС проводятся работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома.
По состоянию на 11.30 в доме разрушены две квартиры на 4 и две квартиры на 5 этажах.
Спасателями и коммунальными службами привлечены 116 человек и 27 единиц техники.
Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям.
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