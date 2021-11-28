В Новой Одессе уже трое погибших от взрыва в 5-этажке. Поисковые работы завершены
Число смертей от взрыва и вызванных им разрушений внутри жилого 5-этажного дома в городе Новая Одесса Николаевской области в воскресенье, 28 ноября 2021 года, возросло до трех человек
Об этом на своем официальном телеграмме сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"28 ноября в 16:10 в г. Новая Одесса спасатели достали из-под завалов тело погибшего мужчины. Таким образом, на данное время в результате взрыва погибли три человека", - подчеркнули в ведомстве.
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По состоянию на 18:00 поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в городе Новая Одесса завершены.
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