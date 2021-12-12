В Новой Каледонии прошел референдум о независимости от Франции
Жители Новой Каледонии на референдуме высказались против независимости от Франции
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Жители Новой Каледонии в воскресенье, 12 декабря, на референдуме о независимости высказались против отделения от метрополии.
Согласно первым данным, после подсчета 84% бюллетеней против независимости высказались 96% участников голосования.
Это третий референдум о независимости в Новой Каледонии. Первый состоялся в 1987 году, второй – в 2010-м, оба раза противников независимости было больше.
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