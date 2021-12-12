В Новой Каледонии прошел референдум о независимости от Франции

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Жители Новой Каледонии в воскресенье, 12 декабря, на референдуме о независимости высказались против отделения от метрополии.

Согласно первым данным, после подсчета 84% бюллетеней против независимости высказались 96% участников голосования.

Это третий референдум о независимости в Новой Каледонии. Первый состоялся в 1987 году, второй – в 2010-м, оба раза противников независимости было больше.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb