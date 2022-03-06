В Новой Каховке жители вышли на митинг против оккупации

Видео с акции протеста опубликовал министр внутренних дел Антон Геращенко.

На митинг пришло несколько тысяч человек. Протестующие прошли по городу с государственными флагами, пели гимн Украины и кричали "ганьба".





Напомним, вчера на центральную площадь Херсона украинцы с сине-желтыми флагами вышли на митинг против российских военных. Около сотни человек собрались вместе на центральной площади Херсона. Они выкрикивали слоган: "Херсон – это Украина!", "Украина – превыше всего!"

Также 5 марта на митинг вышли украинцы в оккупированном Бердянске.

Добавим, Зеленский призвал украинцев протестовать против оккупации.