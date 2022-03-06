В Новой Каховке жители вышли на митинг против оккупации
Сегодня, 6 марта, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области мирные жители вышли на митинг против российских захватчиков
Видео с акции протеста опубликовал министр внутренних дел Антон Геращенко.
На митинг пришло несколько тысяч человек. Протестующие прошли по городу с государственными флагами, пели гимн Украины и кричали "ганьба".
- Напомним, вчера на центральную площадь Херсона украинцы с сине-желтыми флагами вышли на митинг против российских военных. Около сотни человек собрались вместе на центральной площади Херсона. Они выкрикивали слоган: "Херсон – это Украина!", "Украина – превыше всего!"
- Также 5 марта на митинг вышли украинцы в оккупированном Бердянске.
- Добавим, Зеленский призвал украинцев протестовать против оккупации.
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