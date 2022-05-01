В Новой Каховке захватчики похитили депутата горсовета
В Новой Каховке в Херсонской области российские военные похитили руководителя дачного поселка, депутата городского совета Протоково Игоря Анатольевича
Об этом в фейсбуке сообщает Каховское городское территориальное общество.
"19 апреля из собственного дома военными РФ был изъят житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета, руководитель дачного поселка Протоковило Игорь Анатольевич (1989 г.р.)", – говорится в сообщении.
В настоящее время местонахождение мужчины неизвестно.
В сообщении также отмечают, что на основании обращений жителей соседних общин и территорий на официальной странице Каховской городской территориальной общины будет публиковаться информация о преступных действиях оккупационных властей в отношении жителей этих общин.
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