В Новой Каховке захватчики похитили депутата горсовета

Об этом в фейсбуке сообщает Каховское городское территориальное общество.

"19 апреля из собственного дома военными РФ был изъят житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета, руководитель дачного поселка Протоковило Игорь Анатольевич (1989 г.р.)", – говорится в сообщении.

В настоящее время местонахождение мужчины неизвестно.

В сообщении также отмечают, что на основании обращений жителей соседних общин и территорий на официальной странице Каховской городской территориальной общины будет публиковаться информация о преступных действиях оккупационных властей в отношении жителей этих общин.

Россия хочет " легитимизировать " свой контроль над Херсоном и временно оккупированными территориями области. Такое мнение высказали в британской разведке.

В Херсонской и части Запорожской областей 30 апреля исчезла мобильная связь и интернет . Стало известно, что их отключили российские оккупанты.