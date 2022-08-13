В Новой Каховке зафиксирован прилет по позициям армии РФ, - Хлань

Об этом депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань написал в Facebook.

"Прилет по позициям россиян в Новой Каховке. Над городом виден столб дыма. Продолжаем палить орков!"- написал он.

Телеграм-каналы сообщают, что попадание было в Электромашиностроительный завод. Эта информация пока не подтверждена официальными источниками.

13 августа взрывы прогремели в других временно оккупированных городах. Мэр Мелитополя Иван Фёдоров подтвердил информацию о взрывах в северо-восточной части города. Советник городского головы Мариуполя также сообщил о "взрыве, который слышал весь город".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что руководство оккупантов покидает правобережье Херсонщины.

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