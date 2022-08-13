В Новой Каховке зафиксирован прилет по позициям армии РФ, - Хлань
Сергей Хлань сообщил об ударе по позициям россиян в Новой Каховке Херсонской области
Об этом депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань написал в Facebook.
"Прилет по позициям россиян в Новой Каховке. Над городом виден столб дыма. Продолжаем палить орков!"- написал он.
Телеграм-каналы сообщают, что попадание было в Электромашиностроительный завод. Эта информация пока не подтверждена официальными источниками.
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- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что руководство оккупантов покидает правобережье Херсонщины.
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