В Новой Каховке взорвался автомобиль с секретарем местного отдела "Единой России"
Утром субботы, 7 октября, стало известно, что во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине взорвали автомобиль "секретаря местного отделения" российской правящей партии "Единая Россия" Владимира Малова
Об этом пишут украинский Центр нацсопротивления и российское РИА Новости .
Отмечается, что взрыв автомобиля с представителем оккупационных властей произошел примерно в 09:30.
Сейчас 66-летний Малов находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал этот случай "терактом, направленным против мирного населения".
- Также в конце августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".
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