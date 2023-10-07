В Новой Каховке взорвался автомобиль с секретарем местного отдела "Единой России"

Об этом пишут украинский Центр нацсопротивления и российское РИА Новости .

Отмечается, что взрыв автомобиля с представителем оккупационных властей произошел примерно в 09:30.

Сейчас 66-летний Малов находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал этот случай "терактом, направленным против мирного населения".