Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Новой Каховке взорвался автомобиль с секретарем местного отдела "Единой России"

В Новой Каховке взорвался автомобиль с секретарем местного отдела "Единой России"

7 октября, 2023 суббота
12:20
Война с Россией

Утром субботы, 7 октября, стало известно, что во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине взорвали автомобиль "секретаря местного отделения" российской правящей партии "Единая Россия" Владимира Малова

Об этом пишут украинский Центр нацсопротивления и российское РИА Новости .

Отмечается, что взрыв автомобиля с представителем оккупационных властей произошел примерно в 09:30.

Сейчас 66-летний Малов находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал этот случай "терактом, направленным против мирного населения".

  • Также в конце августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
Новая Каховка
Читайте также:
ЗСУ
7 октября, 2023 суббота
Силы обороны продвинулись к югу от Бахмута и в районе Вербового в Запорожье, - ISW
Rheinmetall
6 октября, 2023 пятница
Rheinmetall получил от бундесвера большой заказ на боеприпасы для Украины: подробности
Ілон Маск
6 октября, 2023 пятница
США заставляют Илона Маска дать показания по поводу его завладения Twitter за $44 млрд
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
7 октября
13:20
Обновлено
РФ утром обстреляла кассетными снарядами село Запорожской области: есть погибшие и раненые
13:13
Оккупанты атаковали село на Харьковщине: пострадали двое жителей
13:03
Палестинцы имеют право защищать себя от "террора и оккупационных войск", - Махмуд Аббас
12:55
Посольство в Израиле объяснило украинцам, как действовать в связи с началом войны с палестинцами
12:50
На Таврическом направлении ВСУ продвинулись в районе Копаней и Новопрокоповки, - Тарнавский
12:37
Возле станции "Вернадский" родились 5 тюленят: полярники показали новорожденных
12:30
Биньямин Нетаньяху
"Мы в состоянии войны", - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
12:17
электроэнергиия
Из-за вражеских обстрелов без света остаются 6 регионов Украины: ситуация в энергосистеме по состоянию на 7 октября
11:43
Обзор
Польша сближается с Венгрией, РФ усиливает информационную войну. Акценты мировых СМИ 7 октября
11:43
Армия РФ за сутки атаковала 9 областей Украины: 2 человека погибли, 40 ранены
11:35
OPINION
Николай Княжицкий
Люблинский форум. Новая архитектура безопасности после войны
11:28
В России заявили о ракетных обстрелах Белгородской области: якобы есть погибший
10:57
Словакия перестает оказывать помощь Украине после победы пророссийской партии на выборах, - Politico
10:43
Страны НАТО обеспокоены тем, что атаки РФ все чаще приближаются и нарушают их территорию, - Bloomberg
10:36
Обновлено
Сектор Газа утром осуществил ракетные обстрелы Израиля: ЦАХАЛ объявил мобилизацию резервистов
10:25
Госдеп США
В США осудили планы РФ отменить ратификацию соглашения о запрещении ядерных испытаний
10:22
Эксклюзив
Не исключаю возможность атаки на армянскую территорию, – политолог Григорян
10:19
Россияне утром который раз ударили по Херсону: ранен мужчина
09:35
Эксклюзив
"Путин взял на себя вину за убийство Пригожина": российский оппозиционер Пономарев о выступлении главы РФ на Валдайском форуме
09:32
Атака на аэропорт в Сочи свидетельствует о том, что война оказывает непосредственное влияние на население РФ, - британская разведка
09:26
Обновлено
Армия РФ ночью атаковала Одесщину и Полтавщину: есть попадания и пострадавшие
09:15
В тюрьме Эквадора погибли шесть обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Вильявисенсио
09:13
Эксклюзив
Старший лейтенант ВСУ: Ощущаем нехватку боеприпасов на фронте
08:51
Пограничные наряды Украины усиливают бдительность на фоне проверки боеготовности белорусской армии, – Наев
08:38
В Северодонецке оккупанты предлагают местным на замену мобильной связи устанавливать стационарные телефоны, - ОВА
08:25
Россия может снова стать членом Совета ООН по правам человека после тайного голосования, - Reuters
08:00
Обзор
Тревога за победу, сексуальная грамота и неуравновешенный Бегбедер – 5 книг о развенчании мифов
07:59
Российские оккупанты вывели в Черное море 4 корабля, среди них есть ракетоноситель
07:55
Обновлено
Средство ПВО, 23 танка и 610 военных: потери окупантов за сутки войны в Украине
07:40
США высылают из страны двух дипломатов российского посольства
07:26
Расходы ЕС на беженцев из Украины растут, - CNN
06:43
В ISW подтвердили возобновление боевых действий оккупантов в районе Купянска, но отрицали возможность успеха
06:15
Силы обороны продвинулись к югу от Бахмута и в районе Вербового в Запорожье, - ISW
05:59
В Москве сообщают о сбитом беспилотнике: закрыты два аэропорта
05:36
Джо Байден
В Конгрессе требуют у Байдена объяснений по поводу стратегии победы Украины и тайных переговоров с РФ
05:08
Польша формирует новые военные подразделения на границах с Украиной и Беларусью
04:40
Между КНДР и Россией значительно вырос трафик поездов: предположительно, в вагонах оружие, - СМИ
04:12
США предоставит Украине новый пакет военной помощи на "сэкономленные" средства, – Reuters
03:44
Названы страны, которые больше всего помогают Украине в ходе войны с РФ, - CNN
03:16
В Нидерландах задержали польских футболистов из-за потасовки на стадионе. Варшава отреагировала
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV