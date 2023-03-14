В Новой Каховке взорвали гауляйтера Гуру, покушение на которого ранее инсценировала ФСБ,- росСМИ
Российские СМИ во второй раз заявили, что на так называемого заместителя главы ВГА временно оккупированной Новой Каховки на Херсонщине Виталия Гуру покушались
Об этом пишет телеграмм-издание Baza.
Издание отмечает, что 13 марта взрывное устройство сработало рядом с машиной гауляйтера, когда оно остановилось возле столовой "Вкусная страна" в Новой Каховке. В результате коллаборант получил ранения и был доставлен в больницу.
- Отметим, что это уже второе сообщение о покушении на этого прислужника Кремля. В августе 2022 года российские СМИ сообщали об убийстве Виталия Гура. Тогда сообщалось, что ставленник окупантов якобы был застрелен.
- Через месяц заявили , что его убийство – инсценировка Федеральной Службы безопасности РФ, совершенное в рамках действий по поиску украинских диверсантов.
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