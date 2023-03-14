Об этом пишет телеграмм-издание Baza.

Издание отмечает, что 13 марта взрывное устройство сработало рядом с машиной гауляйтера, когда оно остановилось возле столовой "Вкусная страна" в Новой Каховке. В результате коллаборант получил ранения и был доставлен в больницу.