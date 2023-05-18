В Новой Каховке взорвали дом с оккупантами: много погибших и раненых, - СМИ
Произошли два мощных взрыва в частном доме недалеко от Парка славы и центральной городской больницы Новой Каховки, который облюбовали сотрудники ФСБ
Об этом сообщает местный канал "Регион 22".
Издание отмечает, что после двух прилетов частный дом разрушен до основания. Предварительно известно о значительном количестве погибших и раненых оккупантов.
Также сообщают, что там проживали представители ФСБ, которых часто посещали местные гауляйтеры – глава оккупационной администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев и его пособник Руслан Агаев.
Официального подтверждения со стороны оккупантов, а также из официальных украинских источников пока нет. О случае только упомянул председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.
- Мэр города Владимир Коваленко рассказывает, что в оккупированной Новой Каховке россияне проводят репетиции уличных боев и строят оборону.
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