Об этом сообщает местный канал "Регион 22".

Издание отмечает, что после двух прилетов частный дом разрушен до основания. Предварительно известно о значительном количестве погибших и раненых оккупантов.

Также сообщают, что там проживали представители ФСБ, которых часто посещали местные гауляйтеры – глава оккупационной администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев и его пособник Руслан Агаев.

Официального подтверждения со стороны оккупантов, а также из официальных украинских источников пока нет. О случае только упомянул председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.