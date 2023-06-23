В Новой Каховке вода полностью отошла, но в части города оккупанты выставили границы и объявили карантинную зону, - мэр Коваленко
Владимир Коваленко, городской голова Новой Каховки, отметил, что нижняя часть города, где было затоплено от 3 до 5 метров от проспекта Днепровского до г. Днепр, сейчас недоступна
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
В Новой Каховке вода полностью отошла. Жители города самостоятельно пытаются справиться с последствиями подтоплений. Нижняя часть города, где было затоплено от 3 до 5 метров от проспекта Днепровского до г. Днепр, сейчас недоступна, потому что враг выставил там границы и объявил эту территорию карантинной зоной.Соответственно, туда никого не пускают, трудно сказать, что там осталось и в каком состоянии здания", - рассказал городской голова Новой Каховки.
Владимир Коваленко сказал, что в городе есть водоснабжение, иногда исчезает электроснабжение и связь.
Самая страшная ситуация в селе Корсунка, которое было затоплено водяным напором 3- х метровой толщины. - заставляли собирать умерших животных и сжигать их.Абсолютно неизвестная ситуация восьми дачных кооперативов, расположенных ниже Корсунки, к ним не было доступа, однако известно, что там оставались люди, есть еще 7 населенных пунктов с левой стороны, которые принимали людей с наиболее пострадавших сел, но там сложная жизнь в оккупации: безденежье, паспортный терроризм. А два населенных пункта с правой стороны, Казацкое и Веселое, после деоккупации враг почти уничтожил. Вот такая ситуация на территории общины", - сообщил Коваленко.
- Напомним, 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, полностью разрушены. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
- 21 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что на Херсонщине вода отступила уже от 32 населенных пунктов
- Также глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал, что на Херсонщине россияне спешно вывозят тела погибших от потопа в неизвестном направлении.
- 22 июня в вечерней сводке Генштаба ВСУ информировал, что на временно оккупированной Херсонской области замечены вспышки вирусного гепатита, но россияне пытаются скрыть это
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