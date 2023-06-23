Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

В Новой Каховке вода полностью отошла. Жители города самостоятельно пытаются справиться с последствиями подтоплений. Нижняя часть города, где было затоплено от 3 до 5 метров от проспекта Днепровского до г. Днепр, сейчас недоступна, потому что враг выставил там границы и объявил эту территорию карантинной зоной.Соответственно, туда никого не пускают, трудно сказать, что там осталось и в каком состоянии здания", - рассказал городской голова Новой Каховки.

Владимир Коваленко сказал, что в городе есть водоснабжение, иногда исчезает электроснабжение и связь.

Самая страшная ситуация в селе Корсунка, которое было затоплено водяным напором 3- х метровой толщины. - заставляли собирать умерших животных и сжигать их.Абсолютно неизвестная ситуация восьми дачных кооперативов, расположенных ниже Корсунки, к ним не было доступа, однако известно, что там оставались люди, есть еще 7 населенных пунктов с левой стороны, которые принимали людей с наиболее пострадавших сел, но там сложная жизнь в оккупации: безденежье, паспортный терроризм. А два населенных пункта с правой стороны, Казацкое и Веселое, после деоккупации враг почти уничтожил. Вот такая ситуация на территории общины", - сообщил Коваленко.