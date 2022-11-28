Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Ситуация в Новой Каховке непростая. Все те, кто пошел на измену и сотрудничал с оккупантами, большинство из них уехало, убежало с помощью своих "хозяев", которым они продали свои души. Увеличилось количество российских оккупационных войск, которые расположены по частным жилым домам разных районов, особенно в ближайших населенных пунктах сельской местности вдоль левого берега реки Днепр", – прокомментировал городской глава Новой Каховки.



Владимир Коваленко отметил, что в самом городе очень сложно, появилось большое количество разрушений за последние 3-4 дня.



"Я беру на себя ответственность, стопроцентную гарантию, что это дело рук тех, кто находится на левой стороне реки, а потом они снимают кино и рассказывают, какие разрушения совершают украинские войска, но это неправда. Потому что мы знаем, где расположены враждебные боевые позиции и что от них прилетает Такие разрушения есть на улице Горького, 7 и на Горького, 20, на Букина 62 и 64, и в стоматполиклинике вынесло окна, есть и прилеты к коммунальному предприятию, и на филиал Херсонгаза – это все в городе произошло за последние 3-4 дня. Люди практически из домов не выходят, боятся появляться на улицах, потому что обстрелы стали интенсивнее и ситуация опаснее", - рассказал Коваленко.

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